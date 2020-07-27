Vahşi cinayete kurban giden Pınar Gültekin ailesinin avukatından flaş açıklamalar

Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, HTS kayıtlarının alınması, kamera dökümünün yapılması, parmak izi incelemeleri ve zanlıya keşif yapılmasının içerdiği dosyayı bugün Muğla'ya gelerek soruşturma savcısına sundu.

Muğla Adliyesi'nden çıkışında gazetecilere açıklama yapan avukat Epözdemir, "Hunharca ve vahşice cinayetten hemen sonra şüphelinin cesedi yakmaya çalışması, üzerine beton dökmesi, varille dereye atması hususları bir arada düşündüğümüzde başka failler olacağını düşünüyoruz. İşlediği cinayettin ardından son derece soğukkanlı bir şekilde hareket ediyor. Basında yer alan cinayet zanlısının ifadelerinin tamamı gerçek dışı. İfade bende mevcut" diye konuştu.

CİNAYET TASARLANMIŞ…

Avukat Epözdemir, cinayette canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmenin yanı sıra tasarlamanın olduğu ifade ederek şunları kaydetti:

"Cinayet öncesi ve sonrasındaki HTS kayıtlarının alınması, kamera kayıtları dökümünün yapılması, parmak izi incelemeleri ve zanlıya keşif yapılması için talebimiz oldu. Şüphelinin anlatımları hayatın olağan akışına ve fizik kurallarına aykırıdır. Dilekçemizi soruşturma savcısına sunduk. Dosyadaki gizlilik kısıtlaması olan belgelerin verilmesini istedik. Taleplerimizin karşılanıyor olması muhtemel gözüküyor. Yargılamaya katkı sunmaya devam edeceğiz."

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Avukat Dr. Rezan Epözdemir, Pınar'ın ailesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e destekleri nedeniyle minnet duyduklarını söyledi.