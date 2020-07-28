Eşini ve kayınvalidesini pompalıyla öldürdü

Mersin'in Anamur ilçesinde Sümeyye Ateş (29), bir süredir anlaşmazlık yaşadığı İsmet Ateş ile boşanma kararı aldı. Annesi Şule Bilgin (51) ile yaşayan Sümeyye Ateş, annesini de yanına alıp, eşyalarını almak için evine gitti. Burada İsmet Ateş, kendisinden boşanmak isteyen Sümeyye Ateş ve kayınvalidesi Şule Bilgin ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmet Ateş, tüfekle kayınvalidesi ve eşine ateş açtı. Komşularının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri, anne ve kızının cansız bedeniyle karşılaştı. Şüpheli İsmet Ateş ise, jandarma ekiplerince suç aleti tüfekle birlikte yakalandı. Anne-kızın cenazesi, otopsi için Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.