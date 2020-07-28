Hac öncesi Kabe'nin sterilizasyonu yapıldı

Suudi Arabistan'da yarın başlayacak hac öncesi Kabe'de sterilizasyon çalışmaları yapıldı. Hac mevsimi sırasında korona virüsün yayılmaması için Kabe'de sterilizasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Özel ekipler tarafından gerçekleştirilen sterilizasyon çalışmaları, Mescid-i Haram ve Mescid-i Haram'da yapıldı. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Bakanlığı, Hac mevsimi için tüm hazırlıkların tamamlandığını ve korona virüse karşı önlemlerin alındığını duyurdu.Öte yandan Suudi Arabistan, korona virüs salgını nedeniyle bu yıl Hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurmuştu. Tüm dünyayı etkileyen salgın nedeniyle hac ibadeti sırasında ilk defa bu tür önlemler alınıyor.