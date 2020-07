Öğle namazı nasıl kılınır? Öğle namazı kaç rekat? Öğle namazı kılınışı

Namaz, en önemli ibadetlerden birisidir. İslam'ın ikinci şartıdır ve farz olarak buyrulmuştur. Dinin direği olarak da adlandırılan bu ibadet günde beş vakit olarak kılınır. Kılınışı ve rekât bakımından farklılık gösteren beş vakit namaz ile ilgili birçok kişi tarafından detaylı bilgiler araştırılır. Öğle namazı da bunlardan birisidir. Farz olan namazını eksiksiz, doğru şekilde kılabilmek isteyenler öğle namazı nasıl kılınır, öğle namazı kaç rekât gibi soruların cevabını araştırır. Öğle namazı kılınışı ve okunacak dualar surelere aşağıdan ulaşabilirsiniz. Peki, öğle namazı nasıl kılınır ve kaç rekât?

Öğle Namazı Kaç Rekât?

Öğle namazı sünnet, farz ve son sünnet olarak kılınır. İlk dört rekâtta sünnet kılınır. Ardından ise dört rekât farz kılınır. Son olarak iki rekât olan son sünnet yerine getirilir.

Öğle Namazı Nasıl Kılınır?

Öğle namazı kılınışı birçok kişi tarafından merak edilen konulardan birisidir. İslam'ın ikinci şartı olan ve beş vakit namazdan birisi olan öğle namazını en doğru şekilde eda etmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Öğle namazı kılınışı adım adım anlatımı ve merak edilen detaylı tüm bilgilere aşağıda yer verdik.

Öğle Namazı Kılınışı

Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan namaz ibadeti günde beş vakit olarak yerine getirilir. Öğle ezanının ardından camide ve evde kılınabilen öğle namazı kılınışı şöyle;

Öğle Namazının Sünnet 2. Rekat Nasıl Kılınır?

Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü öğle namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya"



Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.

Sübhaneke okunur.

Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim"

Fatiha okunur: Zamm-ı sure okunur: (Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur).

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

Öğle Namazının Sünnet 2. Rekat Nasıl Kılınır?



Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"

Fatiha okunur: Zamm-ı sure okunur: (Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur).

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.

Ettehıyyatü okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.



Öğle Namazının Sünnet 3. Rekat Nasıl Kılınır?



Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure okunur: (Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur).

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Dördüncü rekat için ayağa kalkılır.



Öğle Namazının Sünnet 4. Rekat Nasıl Kılınır?



Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"

Fatiha okunur: Zamm-ı sure okunur: (Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur).

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.

– Ettehıyyatü okunur.

– Salli ve Barik duaları okunur.

– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.

Hemen vakit kaybetmeden farza kalkılır.



Öğle Namazının 4 Rekat Farzının Kılınışı



Öğle Namazının Farzının 1. Rekatı Nasıl Kılınır?



Kamet getirilir.

Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü öğle namazının dört rekat farzını kılmaya"

Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.

– Sübhaneke okunur.

Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim"

Fatiha okunur: Zamm-ı sure okunur: (Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur).

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.



Öğle Namazının Farzının 2. Rekatı Nasıl Kılınır?



Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure okunur: (Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur).

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Suhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Suhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur. Ettehıyyatü okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.



Öğle Namazının Farzının 3. Rekatı Nasıl Kılınır?



Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur:

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve dördüncü rekat için ayağa kalkılır.



Öğle Namazının Farzının 4. Rekatı Nasıl Kılınır?



Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur:

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.

– Ettehıyyatü okunur.

– Salli ve Barik duaları okunur.

– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.

"Allahümme entesselamü ve minkes selam tebarekte yazel celali vel ikram" … dendikten sonra.



Öğle Namazının 2 Rekat Son Sünnetinin Kılınışı



Öğle Namazı Son Sünnet 1. Rekat Nasıl Kılınır?



Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü öğle namazının iki rekat son sünnetini kılmaya"

Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.

Sübhaneke okunur.

Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure okunur: (Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur).

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.



Öğle Namazı Son Sünnet 2. Rekat Nasıl Kılınır?



Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure okunur: (Kuran ı Kerimden en az üç ayet okunur).

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.

– Ettehıyyatü okunur.

– Salli ve Barik duaları okunur.

– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir. Sonra, tesbihat ve dua ile Öğlen Namazı sonlandırılır.

Namaz Allah ile kul arasındaki ilişkiyi bir ömür boyu amelî olarak sürdüren, insanın eylemlerini dinî ve ahlâkî hükümler çerçevesinde geliştirmesine yardımcı olan bir ibadettir. Nitekim Kur'ân-ı Kerîm'de namazın ahlâkî tesirlerine ve kötülüklere karşı koruyucu özelliğine işaret edilerek, "Şüphesiz namaz hayâsızlıktan ve kötülükten meneder" buyurulur (el-Ankebût 29/45). Hem zâhirî şartlarına ve rükünlerine hem ihlâs, huşû, takvâ gibi mânevî şartlarına özen gösterilerek kılınan namaz hayâsızlık ve kötülük olarak değerlendirilen tutum ve davranışlarla uyuşmaz. Namaz âdeta bir nasihatçı ve uyarıcı gibi kişiyi bu davranışlardan meneder (M. Tâhir İbn Âşûr, XX, 259). Namaza devam edildikçe genellikle kötülüklere ve günahlara karşı koyma duygusu gelişir. Böylece kişi büyük günahlardan uzaklaşmaya başlar, alıştıklarından pişmanlık duyarak tövbe etmeye yönelir. Bazı müfessirler, yukarıdaki âyeti tefsir ederken Hz. Peygamber'in namazın bu özelliğini açıklayan bir hadisine yer verirler