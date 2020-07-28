Son dakika: KYK kredi ve burs ödemeleri yattı mı? KYK kredi ve burs ödemeleri bayramdan önce yatar mı?

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Son dakika: kredi ve burs ödemeleri yattı mı? KYK kredi ve burs ödemeleri bayramdan önce yatar mı?

Kredi ve Yurtlar Kurumu () tarafından yüksek öğrenimini sürdüren öğrencilere ödemesi yapılan kredi ve burs ücretlerinin ne zaman ödeneceği merak konusuydu. Bugün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası ulusa seslenen ’dan öğrencilere müjdeli haber geldi. Bu gelişme sonrasında kredi ve burs ödemeleri ne zaman? sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, KYK ile burs ve kredi paraları bayramdan önce ödenecek mi? İşte tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: 27.7.2020 22:54 Son Güncelleme: 28.7.2020 07:50 ABONE OL
SON DAKİKA: Kredi ve Burs ödemeleri ne zaman? KYK ile burs ve kredi paraları bayramdan önce ödenecek mi?

'nın (Kredi ve Yurtlar Kurumu) yüksek öğrenim gören öğrencilere imkan olarak sunduğu kredi ve burslara ilişkin ödemelerin ne zaman yapılacağı merak konusuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası yapılan ulusa sesleniş konuşmasında öğrenciler tarafından merakla beklenen ödemelere ilişkin önemli açıklamalar yapıldı. Bu açıklamalar sonrasında kredi ve burs ödemeleri ne zaman? sorusu üzerinde araştırmalar yoğunlaştı…

KYK İLE KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamadaki kredi ve burs ödemelerine ilişkin detaylar şöyle;

SON DAKİKA: Kredi ve Burs ödemeleri ne zaman? KYK ile burs ve kredi paraları bayramdan önce ödenecek mi?

'ın Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada kredi ve burs ödemelerine ilişkin şu ifadeleri kullandı;

Emekli, engelli ve öğrencilerin ödemelerinin bayram öncesi yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu bayramda altıncı defa 12,4 milyon emeklimize biner lira bayram ikramiyelerini ödüyoruz.

SON DAKİKA: Kredi ve Burs ödemeleri ne zaman? KYK ile burs ve kredi paraları bayramdan önce ödenecek mi?

Bugüne kadar ödediğimiz bayram ikramiyesi tutarı, bunu muhalefetin aklında iyi tutması lazım, 64,2 milyar liradır. Engelli ve yaşlı aylıkları ile evde bakım ücretlerini de bayramı beklemeden hesaplara yatırıyoruz. Yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi ve burs ödemelerini de bayram öncesi tamamlayacağız. Bu kapsamda 1 milyon 55 bin öğrencimize 603 milyon liranın üzerinde ödeme yapacağız. Memurunun maaşını ödeyemeyen kişiler vardı biliyorsunuz, bunlar şimdi muhalefette" diye konuştu.

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Son dakika: KYK kredi ve burs ödemeleri yattı mı? KYK kredi ve burs ödemeleri bayramdan önce yatar mı?
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