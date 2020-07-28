Son dakika: KYK kredi ve burs ödemeleri yattı mı? KYK kredi ve burs ödemeleri bayramdan önce yatar mı?

KYK'nın (Kredi ve Yurtlar Kurumu) yüksek öğrenim gören öğrencilere imkan olarak sunduğu kredi ve burslara ilişkin ödemelerin ne zaman yapılacağı merak konusuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası yapılan ulusa sesleniş konuşmasında öğrenciler tarafından merakla beklenen ödemelere ilişkin önemli açıklamalar yapıldı. Bu açıklamalar sonrasında kredi ve burs ödemeleri ne zaman? sorusu üzerinde araştırmalar yoğunlaştı…

KYK İLE KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamadaki kredi ve burs ödemelerine ilişkin detaylar şöyle;