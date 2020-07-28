MPİ Süper Piyango sonuçları belli oldu! Milli Piyango 27 Temmuz Süper Piyango çekiliş sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama, sıralı tam liste BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yürürlüğe alınan sayılı oluşturulan biletlerle her gün oynanabilen Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından bugün (27 Temmuz 2020 Pazartesi) yapılan canlı çekilişle belirlendi. Bugünkü çekiliş için bilet edinen şans oyunu severler günün şanslı numaralarını merak ederek Süper Piyango sonuçları açıklandı mı? sorusuyla kazandıran numaraları öğrenmeye çalışıyor. 27 Temmuz Süper Piyango çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranını burada bulabilirsiniz.

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI (27 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ)

MPİ Süper Piyango 27 Temmuz çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından 22.15'te yapılan canlı çekilişle belirlendi.