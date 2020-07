Yeter artık kızlarımız öldürülmesin

Türkiye'yi derinden sarsan bir cinayet de 2009'da işlenmişti. Münevver Karabulut (18) cinayeti Türkiye'yi derinden sarsan kadın cinayetlerinden sadece biriydi. Günlerce kamuoyunun dilinden düşmedi. Çok büyük acı, çok sarsıcı bir olaydı. Kızını, korkunç bir cinayete kurban veren baba Süreyya Karabulut'un acısını geçen yıllar bile dindirmedi. Evlat acısını en derinde yaşayan acılı baba, her kadın cinayetiyle bir kez daha sarsıldı. Son olarak da Pınar Gültekin'in öldürülmesi onu derinden sarstı.

HER CİNAYETTE ACI ARTIYOR



Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış halde bulunmuştu. Yapılan adli tıp incelemesi sonucunda başı gövdesinden testereyle ayrılmadan önce bıçak darbeleriyle yaralandığı daha sonra öldüğü tespit edildi. Cinayet günlerce kamuoyunun gündeminde kaldı. Karabulut, sevgilisi Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü. Başı gövdesinden testereyle kesilmişti. Yetmemiş, katil cesetten kurtulmak için onu çöp koneynırına atmıştı. Ve ardından 197 gün kayıplara karışmıştı. Daha sonra teslim olan katile, mahkeme 24 yıl hapis cezası verdi. Katil, 2014'te Silivri'de cezasını çektiği 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde kendini astı. Karabulut Ailesi kızlarının öldürülmesinin ardından derin bir üzüntü yaşadı. Davanın hep takipçisi oldu. Baba Süreyya Karabulut, yaşadıkları acının tarifi imkansız olduğunu belirterek "Bitmiyor, geçmiyor" diyebildi.Son olarak öldürülen Pınar Gültekin'in haberleriyle bir kez daha sarsıldıklarını söyleyen baba "Sözün bittiği yerdeyim. Yürek yakan olaylar bunlar. Münevver öldürüldüğünden bu yana rahat bir uyku yok. Üstelik öldürülen her kadında, her kadın cinayetiyle bu acı artıyor, bitmiyor. Artık yeter. Bitsin bu cinayetler" dedi.

ZEYNEP'İN MEZARINDA AĞLADIM



Muğla'da Pınar Gültekin'den önce öldürülen, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar'ın (24) annesi Avruz Şenpınar da isyan etti. Şenpınar "Yeter artık, kızlarımız öldürülmesin. Pınar da benim kızım. Ne istiyor bu caniler kızlarımdan. İçim yanıyor. Kızımı öldüren katile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ama o katil hiç çıkmasın oradan. O katil orada gebersin" dedi. Zeynep Şenpınar, erkek arkadaşı boksör Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından 24 Mayıs'ta göğsünden bıçaklanarak öldürülmüştü. Genç kızı öldürdükten sonra aynı bıçakla kendisini yaralayan Selim Ahmet Kemaloğlu ise hastanede tedaviye alınmıştı. Kemaloğlu'nun cinayetten 15 gün önce, kız arkadaşını öldüresiye dövdüğü ortaya çıkmıştı. Kemaloğlu'nun tam bir suç makinesi olduğu anlaşıldı. 10 kasten yaralama, 1 cinsel saldırı ve kasten yaralama suçu işlemişti. Hakkında canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi. Anne daha kızının acısı soğumadan Muğla'da ikinci kadın cinayetinin işlenmesiyle derin acılara gömüldü. Anne "Pınar'ın öldürüldüğünü duyunca, Zeynep'in mezarına gittim. 'Yavrum, başka bir canide Pınar'ı öldürdü' dedim. Ağladım. Çünkü Pınar da benim bir kızım. Kızım yeni ölmüş gibi hissettim. Bir kızımı daha kaybettim. Bu nasıl bir canilik ki kızı yakmış. Bunlar nasıl insan. Kızımın polis merkezinde verilen eşyalarına henüz dokunamadım. Kızımın öldürüldüğü eve gittim. Her taraf kandı. Zeynep'in kanı duvarlarda, kapılarda. Kızımın kanlı parmaklarını gördüm kapılarda, duvarlarda. Anne yüreği nasıl dayanır bu acılara. Kızım boğuşmuş o katille. Kurtulamamış elinden. Bundan sonra bütün annelerin yanındayım. Yeter artık, bitsin bu cinayetler. Kızlarımızın suçu ne" dedi.