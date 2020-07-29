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ve saati! 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

saati için 81 ilde vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan saatler doğrultusunda vatandaşlar yılın ikinci dini bayramında kılacakları namaz için ikamet ettikleri ilin ezan saatlerini sorgulamaya devam ediyor. Buna göre; Diyanet İşleri 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte ve bayram namazı saati!

Giriş Tarihi: 29.7.2020 16:44 Son Güncelleme: 29.7.2020 16:44 ABONE OL
Aksaray ve Amasya bayram namazı saati! 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayramın ilk günü yani 31 Ağustos'ta binlerce Müslüman vatandaş camilere koşacak ve ibadetlerini yerine getirecek. Kurban Bayramı'na geri sayıma başlayan Müslüman alemi kendilerine farz kılınan ibadetini yerine getirebilmek amacıyla ikamet ettikleri ilin namaz saatleri için arayışa çıktı. Peki, 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte ve bayram namazı saati!

AKSARAY VE AMASYA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Aksaray ve Amasya'da yaşayan vatandaşlar namazın kılınacağı saatle ilgili araştırmalarına başladı. Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan 2020 Kurban Bayramı namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nca il il yayınlandı. İşte o saatler…

Aksaray ve Amasya bayram namazı saati! 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

AKSARAY VE AMASYA BAYRAM NAMAZI SAATİ!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden saatleri yayınlandı. Geçtiğimiz bayramda camilere gidemeyen vatandaşlar bu kez cemaatle namaz kılabilecek. 31 Temmuz'da idrak edilecek olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Diyarbakır saati ve il il bayram namazı saatleri merak konusu oldu.

Aksaray bayram namazı saati: 06.17

Amasya bayram namazı saati: 06.06

Aksaray ve Amasya bayram namazı saati! 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

KURBAN NE ZAMANA KADAR KESİLİR?

Kurban kesim vakti, kılınan yerlerde kılındıktan sonra; kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

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Aksaray ve Amasya bayram namazı saati! 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?
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