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'te mezarlıkta bomba paniği

'in İslahiye ilçesinde mezarlıkta duvar ören bir işçi, el bombası buldu. Olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alınırken, çağrılan uzman ekipler tarafından el bombası imha edildi.

İHA
Giriş Tarihi: 29.7.2020 09:32 Son Güncelleme: 29.7.2020 09:37 ABONE OL
Gaziantep'te mezarlıkta bomba paniği

İslahiye ilçesine bağlı Değirmencik Mahallesi'nde duvar inşaatında çalışan bir işçi, kazı yaptığı esnada otların arasına gizlenmiş bir el bombası buldu.

Gaziantep'te mezarlıkta bomba paniği

İşçinin ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş güvenlik tedbirleri alırken, bomba uzmanlarını olay yerine çağırdı. Yapılan incelemede patlamamış olduğu belirlenen bomba, patlatılarak imha edildi.

Gaziantep'te mezarlıkta bomba paniği

Bölgede geniş güvenlik tedbirleri alınırken, el bombasının kim tarafından ve hangi amaçla mezarlığa gizlendiği araştırılıyor.

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Gaziantep'te mezarlıkta bomba paniği
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