Skandal aşka sahip çıktılar

SABAH'ın manşetten duyurduğu, İYİ Partili Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün yasak aşkı, Türkiye'nin gündemine oturdu. Makam şoförü Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki'yle yaşadığı birliktelik ortaya çıkan Başkan Öztürk'e partisinin dört koldan sahip çıkması, sosyal medyada tepki çekti. İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran, olayı komplo ve üzerlerine leke atma çalışması olarak niteleyerek, "İYİ Parti İl Başkanlığı olarak Belediye başkanımızın yanındayız" açıklamasında bulundu. Elmalı İlçe Başkanı Üzeyir Altın da, olayı komplo olduğunu öne süren bir açıklama yaptı.

'HÂLÂ MI KOMPLO'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile parti yönetimi ise dün de sessizliğini korudu. İYİ Parti il ve ilçe başkanlıklarının yaptığı açıklamalar ile Halil Öztürk'ün sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara tepki yağdı. Olayın tüm belgelerinin ortaya çıkmasına rağmen hâlâ komplo diretmesine tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, "İstifa etseniz, hem daha samimi ve davanın selameti açısından daha hayırlı olur. Nüfuzunuzu kullanarak olayların akışını değiştirme şansınız çok yüksek. Gerçi burası Japonya değil. Ben ne anlatıyorum?, Buluşma görüntülerin ortaya çıktı daha hâlâ komplo diyorsun. Böyle yalakalar böyle olaylarda ortaya çıkar. Karşı tarafın anlattıkları bu olayın iftira olmadığının net belgeleridir. Bırakın yalama olaylarını" gibi yorumlarda bulundu.

Son Dakika: Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün Sümeyye Tilki ile skandal yasak aşkının şok görüntüleri ortaya çıktı | Video

AKŞENER SORULARDAN KAÇTI



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'nın Elmalı Belediye Başkanı'nın yasak aşk skandalıyla ilgili sessizliğini sürdürüyor. Akşener, dünkü grup toplantısında kadına şiddeti eleştirirken, İstanbul Sözleşmesi'ni savundu ama aşk skandalına ilişkin bir cümle dahi söylemedi. Grup toplantısından ayrılırken de gazetecilerin sorularını cevaplamadı. Türkiye, SABAH'ın gündeme getirdiği İYİ Partili Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün makam şoförünün eşi Sümeyra Tilki arasındaki aşk skandalıyla çalkalanırken Meral Akşener, dünkü grup konuşmasında da olayı görmezden geldi. Kadına şiddetle ilgili erkekleri uyaran Akşener, "Bu sözlere kulak verin. Bu sözlere anneniz, kızınız, eşiniz, sevdikleriniz için kulak verin. Kadınların, erkeklere güvenemediği bir dünya, kıyamet alametidir. Kadınının yanında duracak mertliği göstermemek Türk töresine yakışmaz. Kadınlarımız, kendini güvende hissetmiyor, kadınlarımız, evlatlarımız tedirgin" diye konuştu. İstanbul Sözleşmesi'ni savunan Akşener, sözleşmeden çekilme yerine maddelerin uygulanması gerektiğini ileri sürdü. Akşener grup toplantısından ayrılırken de gazetecilerden soru almadı. Soruları yanıtsız bırakan Akşener, Meclis kulisinden hızla uzaklaştı. ANKARA







İTİRAF GİBİ YAZIŞMALAR

SABAH, Başkan Halil Öztürk ile şoförü Tilki arasındaki itiraf gibi Whatsapp yazışmalarına ulaştı. Yasak aşkı ve iddiaları reddeden Başkanı Öztürk'ün, şoförü ile yaptığı yazışmada, "Sana her şeyi anlatayım" demesi dikkat çekti. Makam şoförü Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki ile yaşadığı yasak aşk skandalı ortaya çıkan Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün olayın ortaya çıkmadan önce şoförü ile yaptığı görüşmeler şöyle:



'SANA HER ŞEYİ ANLATAYIM'

Halil Öztürk: Tamam sana her şeyi anlatayım ama senin sandığın gibi bir şey yok.

Ahmet Tilki: Anlat yüz yüze konuşalım.

H.Ö: Mesajları son ana kadar sen atıyorsun diye attım. Konuşacağız.

A.T: Telefonla konuşmalar var bir sürü. O yanlış bir şey yapsa senin uyarman lazım. Nikahımızı kıydın düğünümüzü.

H.Ö: Bak ben sana yamuk yapmam, hele sana.

A.T: İnsan aynı yerde ekmeğini yediği adama bunu yapmaz. Ben bunu sana yapsam öldürürsün. Bu namus işi.

A.T: Gelince 5 dakika görüşelim. Gerçekleri sana teslim edeceğim başkan."

Halil Öztürk'ün odasına ve makam aracına dinleme cihazı (böcek) koyduğunu iddia ettiği Ahmet Tilki'nin Whatsapp'tan görüştüğü Başkan Yardımcısı Hasan Aydın ise "Seninle ne alakası var böcek işinin abim" diyor.