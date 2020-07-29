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Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı

Mesai saatinin bitmesinin ardından Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenlerin İstanbul'dan yola çıkmasıyla birlikte yolu Ankara yönü Kocaeli geçişindeki trafik yoğunluğu da arttı. Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Körfez gişeleri mevkiinden başlayan trafik yoğunluğu, Sakarya'da bulunan Hamitli mevkiine kadar devam ediyor.

Giriş Tarihi: 29.7.2020 21:52 ABONE OL
TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek için araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu Ankara istikametindeki Körfez, Derince, İzmit ilçeleri geçişlerinde araç kuyruklarına neden oldu.

TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı

Otoyolun Alikahya Mahallesi geçişi ve Kandıra gişelerinde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, Bekirdere ve Gültepe rampası mevkisinde ise akıcı bir yoğunluk meydana geldi.
Otoyolda şeritlerin 3'ten 2'ye düştüğü mevkilerde sıkışıklık yaşandı. D-100 kara yolunun İzmit geçişinde ise zaman zaman araç kuyrukları oluştu.

TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı

Otoyol ve D-100 kara yolunda zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı kazalar da trafikte yoğunluk meydana getirdi.

TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, otoyol ve kara yolun değişik noktalarında görev yaparak denetimlerde bulundu.

TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı

Otoyolun İstanbul yönünde ise trafik akışı normal seyretti.

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TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı
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