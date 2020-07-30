Diyanet İşleri’nden açıklama geldi… Bayram namazı farz mı, sünnet mi vacip mi?

Yıl içerisinde idrak ettiğimiz Ramazan Bayramı'ndan sonra 2. dini bayram olan Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İslam alemi için pek çok anlam ve önemi olan bu güzel günde vatandaşlarımız sabah erken saatlerde camileri doldurarak bayram namazı kılacak ve kurban ibadetlerini yerine getirmeye başlayacak. Diğer yandan bayram namazına ilişkin Bayram namazı farz mı, sünnet mi vacip mi? sorusu merak edilerek cevap aranmaya devam ediliyor.

BAYRAM NAMAZI FARZ MI, SÜNNET Mİ VACİP Mİ?

Bayram namazı farz mı, sünnet mi vacip mi? sorusunun yanıtları ve diğer tüm detaylar şöyle;