Diyanet İşleri’nden açıklama geldi… Bayram namazı farz mı, sünnet mi vacip mi?

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İşleri’nden açıklama geldi… , sünnet mi vacip mi?

Yılda 1 kez idrak edilen Kurban Bayramı’na yaklaştığımız şu günlerde Müslüman vatandaşlarımız kurban ibadetlerini yerine getirecek olmanın heyecanını yaşıyor. Bu güzel ve anlamlı günün ilk anlarında vatandaşlarımız camileri dolduracak ve yüce yaradana dualar edecek. Öte yandan bayram namazına ilişkin , sünnet mi vacip mi? sorusu pek kişi tarafından merak ediliyor. Bayram namazı farz mı, sünnet mi vacip mi öğrenmek isteyenler bu başlık altında tüm detayları bulabilirler. İşte İşleri Başkanlığı bilgileriyle tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 30.7.2020 08:16 Son Güncelleme: 30.7.2020 08:16 ABONE OL
Bayram namazı farz mı, sünnet mi vacip mi? Diyanet İşleri’nden açıklama geldi…

Yıl içerisinde idrak ettiğimiz Ramazan Bayramı'ndan sonra 2. dini bayram olan Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İslam alemi için pek çok anlam ve önemi olan bu güzel günde vatandaşlarımız sabah erken saatlerde camileri doldurarak bayram namazı kılacak ve kurban ibadetlerini yerine getirmeye başlayacak. Diğer yandan bayram namazına ilişkin , sünnet mi vacip mi? sorusu merak edilerek cevap aranmaya devam ediliyor.

BAYRAM NAMAZI FARZ MI, SÜNNET Mİ VACİP Mİ?

Bayram namazı farz mı, sünnet mi vacip mi? sorusunun yanıtları ve diğer tüm detaylar şöyle;

Bayram namazı farz mı, sünnet mi vacip mi? Diyanet İşleri’nden açıklama geldi…

Bayram namazı, biri ramazan bayramında diğeri kurban bayramında olmak üzere yılda iki defa kılınan iki rek'atlık bir namazdır. Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir.

Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbenin hükmü bakımından aralarında fark vardır. Yani cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir. Yine hutbe cuma namazında namazdan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur.

Bayram namazı farz mı, sünnet mi vacip mi? Diyanet İşleri’nden açıklama geldi…

Şâfiîler'e göre kadınlar da bayram namazı ile yükümlüdürler. Şu var ki bu namazın cemaatle kılınması şart olmayıp, münferiden de kılınabilir, fakat camide cemaatle kılınması daha faziletlidir.

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Diyanet İşleri’nden açıklama geldi… Bayram namazı farz mı, sünnet mi vacip mi?
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