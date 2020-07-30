Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2020 Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden bayram namazı saatleri yayınlandı. Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala camileri dolduracak olan vatandaşlar bayram namazı saat kaçta sorusunun cevabını araştırıyor. İstanbul bayram namazı saati, Ankara bayram namazı saati başta olmak üzere diğer tüm illerin namaz vakitlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Peki, 31 Temmuz 2020 bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Kocaeli, Konya, Kayseri, Trabzon, Sivas, Diyarbakır, Erzurum bayram namazı saatleri ve il il bayram namazı saati sabah.com.tr'de.

İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Müslüman alemi bir önemli güne daha kavuşmanın huzurunu yaşıyor. Yarın idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesi bayram namazı saatleri araştırılmaya başladı. istanbul bayram namazı saati başta olmak üzere diğer tüm illerin bayram namazı vakti bu başlık altında yer alıyor.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATİ İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

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