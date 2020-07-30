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Haberler Yaşam Haberleri Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2020 Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri

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Kurban Bayramı’na sayılı saatler kala bayram namazını eda etmek isteyen vatandaşlar yaşadıkları ilin saati bilgisini araştırmaya başladı. İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden de yayınlandı. Böylece bayram namazı saat kaçta sorusu da cevabını bulmuş oldu. ve bayram namazı saati başta olmak üzere diğer tüm illerin namaz vakti için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İstanbul, Ankara, , , , Adana, Kocaeli, Konya, Kayseri, Trabzon, Sivas, Diyarbakır, Erzurum bayram namazı saatleri ve il il bayram namazı saatleri bu başlık altında yer alıyor. Peki, 31 Temmuz 2020 İstanbul’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul bayram namazı vakti!

Giriş Tarihi: 30.7.2020 20:08 Son Güncelleme: 30.7.2020 20:08 ABONE OL
Bayram namazı saat kaçta? 2020 Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri

İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden saatleri yayınlandı. Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala camileri dolduracak olan vatandaşlar bayram namazı saat kaçta sorusunun cevabını araştırıyor. , bayram namazı saati başta olmak üzere diğer tüm illerin namaz vakitlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Peki, 31 Temmuz 2020 bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, , , , Adana, Kocaeli, Konya, Kayseri, Trabzon, Sivas, Diyarbakır, Erzurum ve il il bayram namazı saati sabah.com.tr'de.

İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Müslüman alemi bir önemli güne daha kavuşmanın huzurunu yaşıyor. Yarın idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesi bayram namazı saatleri araştırılmaya başladı. istanbul bayram namazı saati başta olmak üzere diğer tüm illerin bayram namazı vakti bu başlık altında yer alıyor.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATİ İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak, Afrin ve Lefkoşa bayram namazı saati ile ilgili bilgileri sabah.com.tr'de!

Bayram namazı saat kaçta? 2020 Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri

Adana için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:15

Adıyaman için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:01

Afyonkarahisar için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:31

Ağrı için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:39

Aksaray için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:17

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KURBAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR?

İlk başta "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

Bayram namazı saat kaçta? 2020 Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri

2. Rekat

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

Bayram namazı saat kaçta? 2020 Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri

KURBAN NE ZAMANA KADAR KESİLİR?

Kurban kesim vakti, kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar.

Bayram namazı saat kaçta? 2020 Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri

Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur.

Bayram namazı saat kaçta? 2020 Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri

Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

Bayram namazı saat kaçta? 2020 Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri

KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

Bayram namazı saat kaçta? 2020 Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri

Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

Bayram namazı saat kaçta? 2020 Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri

Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Bayram namazı saat kaçta? 2020 Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri

Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

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Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2020 Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri
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