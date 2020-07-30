Bugün (Arefe Günü) sokağa çıkma yasağı var mı? 2020 Bayramda yasak var mı, kısıtlama olacak mı?

Cumhurbaşkanı'ndan Açıklama

27 Temmuz'da yapılan Kabine Toplantısı sonrasında da sokağa çıkma yasağıyla ilgili bir açıklama gelmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 'Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz' demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kurban Bayramı'nda bir kısıtlama olacak mı' sorusuna geçtiğimiz günlerde yanıt verdi. Erdoğan, Kurban Bayramı'nda Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz." diye konuştu.Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Erdoğan, sokağa çıkma yasağıyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Kurban Bayramı'nın özellikleri ve hususiyetinin çok farklı olduğunu belirten Erdoğan, "Tabii o gün kurbanlar kesilecek. Kurbanları kesmenin yanında tabii herkes özellikle birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum (kısıtlama) yok." ifadelerini kullandı.