Sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylar sabah saatlerinden itibaren araştırılan konular arasında yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde kısıtlamaya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamaların ardından konu ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki; Bugün (Arefe Günü) sokağa çıkma yasağı var mı? 2020 Bayramda yasak var mı, kısıtlama olacak mı?
Cumhurbaşkanı'ndan Açıklama
27 Temmuz'da yapılan Kabine Toplantısı sonrasında da sokağa çıkma yasağıyla ilgili bir açıklama gelmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 'Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz' demişti.
İşte sokağa çıkma yasağına ilişkin tüm detaylar ve açıklamalar...
Cumhurbaşkanı'ndan Açıklama
27 Temmuz'da yapılan Kabine Toplantısı sonrasında da sokağa çıkma yasağıyla ilgili bir açıklama gelmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 'Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz' demişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kurban Bayramı'nda bir kısıtlama olacak mı' sorusuna geçtiğimiz günlerde yanıt verdi. Erdoğan, Kurban Bayramı'nda Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz." diye konuştu.Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Erdoğan, sokağa çıkma yasağıyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.
Kurban Bayramı'nın özellikleri ve hususiyetinin çok farklı olduğunu belirten Erdoğan, "Tabii o gün kurbanlar kesilecek. Kurbanları kesmenin yanında tabii herkes özellikle birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum (kısıtlama) yok." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Temmuz'da gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamada bulundu. Koca, "Geçtiğimiz Ramazan Bayramı, Covid-19 hastalığına karşı uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sevdiklerimizle bir araya gelmemize mani oldu. Buruk geçen Ramazan Bayramı eski bayramları bize özletti. O günden bugüne değişen şeyler var. 1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecine geçtik." dedi.
Koca, kısıtlama sorularına ilişkin sözlerine şunları ekledi: "Kurban Bayramı'nı mevcut şartlarda ruhuna en uygun şekilde yaşamanın yolunu biliyoruz. Gelenek ve göreneklerimizle bayramı daha da zenginleştiriyoruz. Kurban bayramında kısıtlama gündeme getirilmemiştir. Kurban Bayramı'nda işi öyle ciddiye alalım ki artık gözümüz vaka tablosunda olmasın."
İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine Kurban Bayramı trafik tedbirlerine ilişkin talimat
Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında kara yollarında 162 bin 832 emniyet ve jandarma trafik personeli görevli olacak.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine Bakan Süleyman Soylu imzalı "2020 Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri" konulu talimat gönderildi.
Talimata göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik alınan tedbirlere uygun olarak vatandaşların güvenli şekilde seyahatlerinin sağlanması amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre yoğun trafik tedbirleri planlandı.
Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında, 29 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde kara yollarında genel hizmet birimlerinden takviye alınmak suretiyle toplam 77 bin 545 trafik ekibinde görevli 162 bin 832 emniyet ve jandarma trafik personeli mesai yapacak.