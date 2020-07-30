Koronavirüs sebebiyle kapatılan halı sahaların açılış tarihi merak ediliyor. Sosyal hayata kademeli geçiş sürecinde birçok işletme açılmıştı. Mart ayından itibaren kapatılan halı sahaların açılış tarihiyle alakalı resmi kurumlardan açıklama bekleniyor. Özellikle maç tutkunları ve işletme sahipleri konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırdı. Peki 2020 Halı sahalar ne zaman açılacak? Corona virüsü sebebiyle kapanan halı sahalar açıldı mı?

HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Halı sahalar 1 Haziran pandemi normalleşme sürecinde kısa süreliğine açılmış ve sonrasında valiliklerin İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı kapatılma kararı ile karşılaşmıştı. Bulaş riskinin yer aldığı yerlerden birisi olan halı sahalar için açılma kararı, valiliklerden gelecek olan kararlar neticesiyle boyut kazanacak.

Konuya yönelik güncel bilgi gelince haberlerimizde yer alacaktır.