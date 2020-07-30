Skandal aşkın baş kahramanı sorulara cevap veremiyor

NİÇİN SAVCILIĞA GİTMEDİN?

Makam aracı ve makam odasında Ahmet Tilki tarafından koyulduğunu iddia ettiği iki adet böcek (dinleme cihazı) bulduklarını iddia eden Halil Öztürk, "Temmuz ayı başlarında makam odamda ve arabada bir tarama yaptırdım. Emniyet birimlerinin kullandığı profesyonel bir böcek değil, internet ortamından satılan amatör diye tabir edilebilecek iki dinleme cihazı elde ettik. Birisi arabada benim oturduğum bölümün önünde, diğeri ise makam koltuğunun altında olan iki cihazdı. Bu nedenle yanımdan uzaklaştırdım. Partili büyüklerimiz ile konuştuk ve yaptığımız istişare sonunda kendi içimizde bir kavgaya neden olmamak adına savcılığa suç duyurusunda bulunmadık. Ancak bu gün geldiğimiz durumda keşke bulunsaydık" demekten kendimizi alamıyoruz. Bazen insanın basireti bağlanıyor. Bu olayda da suç duyurusunda bulunmamamızı buna bağlıyorum" sözleri ise inandırıcı bulunmadı.