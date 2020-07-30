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Skandal aşkın baş kahramanı sorulara cevap veremiyor

SABAH Gazetesi’nin ’da ortaya çıkardığı ‘Noter onaylı ’nın baş kahramanlarından Elmalı ilçesinin İYİ Partili Belediye Başkanı , sorulara net cevap vermek yerine yine olayın komplo olduğunu iddia etti. Hürriyet Gazetesi’ne yaptığı açıklamada siyasi kumpas ile karşı karşıya kaldığını iddia eden Öztürk, bunu sadece iddiada bırakıp kumpasın kim veya kimler tarafından kurulmaya çalışıldığını ortaya koymadı.

Giriş Tarihi: 30.7.2020 18:10 Son Güncelleme: 30.7.2020 18:37 ABONE OL
Skandal aşkın baş kahramanı sorulara cevap veremiyor

İŞTEN ATTI, TEBLİĞ ETMEDİ

Makam şoförü Ahmet Tilki'nin eşi ile whatsapp yazışmaları ortaya çıkan Öztürk'ün, "Makam odama ve aracıma böcek (dinleme cihazı) koyduğu için işten çıkardım" dediği Ahmet Tilki'ye noter kanalı ile işten çıkarıldığına dair bir ihbarname veya teblig-tebellüğ belgesini ortaya koyamaması akıllarda soru işareti bıraktı.

Skandal aşkın baş kahramanı sorulara cevap veremiyor

TANIMADAN NASIL İŞE ALDIN?

Ortaya çıkan belgeleri montaj olarak değerlendiren skandalın kahramanı Başkan , yasak ilişki yaşadığı ileri sürülen 'yi tanımadığını söyleyip, "Uzun yıllar İstanbul'da yaşayıp Elmalı'ya babasının yanına dönmüş" demesi dikkat çekti. Başkan Öztürk, göreve geldikten birkaç gün sonra Tilki çiftinin nikahını kıyması ve Ahmet Tilki'yi de bir süre sonra işe alıp makam şoförü yapmasına açıklık getirmedi.

Skandal aşkın baş kahramanı sorulara cevap veremiyor

NİÇİN SAVCILIĞA GİTMEDİN?

Makam aracı ve makam odasında Ahmet Tilki tarafından koyulduğunu iddia ettiği iki adet böcek (dinleme cihazı) bulduklarını iddia eden , "Temmuz ayı başlarında makam odamda ve arabada bir tarama yaptırdım. Emniyet birimlerinin kullandığı profesyonel bir böcek değil, internet ortamından satılan amatör diye tabir edilebilecek iki dinleme cihazı elde ettik. Birisi arabada benim oturduğum bölümün önünde, diğeri ise makam koltuğunun altında olan iki cihazdı. Bu nedenle yanımdan uzaklaştırdım. Partili büyüklerimiz ile konuştuk ve yaptığımız istişare sonunda kendi içimizde bir kavgaya neden olmamak adına savcılığa suç duyurusunda bulunmadık. Ancak bu gün geldiğimiz durumda keşke bulunsaydık" demekten kendimizi alamıyoruz. Bazen insanın basireti bağlanıyor. Bu olayda da suç duyurusunda bulunmamamızı buna bağlıyorum" sözleri ise inandırıcı bulunmadı.

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Skandal aşkın baş kahramanı sorulara cevap veremiyor
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