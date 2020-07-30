Trabzon bayram namazı saati 2020: Trabzon Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Trabzon bayram namazı saati, bu illerde yaşayan vatandaşlarımız tarafından merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2020 bayram namazı saatlerine göre, Trabzon bayram namazı saati ve Trabzon bayram namazı vakti belli oldu. Tüm illerin camilerinde coronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında önlemler alınmaya devam ederken Trabzon başta olmak üzere diğer tüm iller için bayram namazı saati haberimizde yer alıyor. Peki Trabzon bayram namazı saati kaçta? Trabzon 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

TRABZON BAYRAM NAMAZI SAATİ KAÇTA? DİYANET DUYURDU

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, 2020 Bayram namazı saatleri belli olurken camilerde tüm hazırlıklar sürüyor. Haberimizde, Trabzon bayram namazı saatlerine ulaşabilirsiniz.