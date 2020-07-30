Trabzon bayram namazı saati 2020: Trabzon Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Trabzon bayram namazı saati, bu illerde yaşayan vatandaşlarımız tarafından merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2020 bayram namazı saatlerine göre, Trabzon bayram namazı saati ve Trabzon bayram namazı vakti belli oldu. Tüm illerin camilerinde coronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında önlemler alınmaya devam ederken Trabzon başta olmak üzere diğer tüm iller için bayram namazı saati haberimizde yer alıyor. Peki Trabzon bayram namazı saati kaçta? Trabzon 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, 2020 Bayram namazı saatleri belli olurken camilerde tüm hazırlıklar sürüyor. Haberimizde, Trabzon bayram namazı saatlerine ulaşabilirsiniz.
Trabzon'da bayram namazı 05.50'de kılınacak. Yurt genelinde 2020 Kurban Bayramı'nda herhangi bir kısıtlama olması beklenmiyor. Bu sebeple bayram namazı camilerde cemaatle kılınabilecek. Sosyal mesafe kurallarına uyularak kılınacak olan bayram namazı saat kaçta sorusu yanıt bulmuş oldu.
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).
TRABZON BAYRAM NAMAZI SAATİ 2020!
Trabzon'da bayram namazı 05.50'de kılınacak.