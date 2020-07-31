Bugün bankalar açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık? 31 Temmuz bayramın ilk günü bankalar çalışıyor mu?

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, , saat kaça kadar açık? 31 Temmuz bayramın ilk günü bankalar çalışıyor mu?

Kurban Bayramı’nın ilk gününü idrak ettiğimiz 31 Temmuz 2020 Cuma günü (bugün) vatandaşlarımız sabahın erken saatlerinde bayram namazı kılacak sonrasında ise kurban ibadetlerini yerine getirecek. Öte yandan bankalarda işlem yapmak durumunda olan vatandaşlarımız ise , , saat kaça kadar açık? Sorularına yanıt aramaya yoğun olarak devam ediyor. Peki, 31 Temmuz Bayramda bankalar çalışıyor mu? İşte tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: 31.7.2020 03:35 Son Güncelleme: 31.7.2020 07:11 ABONE OL
Bugün bankalar açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık? 31 Temmuz Bayramda bankalar çalışıyor mu?

Kurban Bayramınız kutlu olsun! Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk gününü idrak ettiğimiz bugün (31 Temmuz 2020 Cuma) vatandaşlarımız bayram namazının ardından kurban ibadetlerini yerine getirmeye başlayacak. Diğer yandan bankalarda EFT ve benzeri işlemleri yapmak durumunda olan vatandaşlarımızsa , , saat kaça kadar açık? Şeklinde sorularla bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI, SAAT KAÇA KADAR AÇIK? (31 TEMMUZ 2020 CUMA)

31 Temmuz Bayramda bankalar çalışıyor mu? sorusunun cevabı ve diğer tüm detaylar şöyle;

Bugün bankalar açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık? 31 Temmuz Bayramda bankalar çalışıyor mu?

Ülkemizde faaliyet gösteren bankaların tamamı 4 günlük Kurban Bayramı boyunca çalışmayacaktır. Bundan dolayı bankacılık işlemleri bayram sonuna kadar yapılamayacaktır.

2020 KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

  • 30 Temmuz Perşembe - Arefe günü
  • 31 Temmuz Cuma - Bayramın 1. günü
  • 1 Ağustos Cumartesi - Bayramın 2. günü
  • 2 Ağustos Pazar - Bayramın 3. günü
  • 3 Ağustos Pazartesi : Bayramın 3. günü
Bugün bankalar açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık? 31 Temmuz Bayramda bankalar çalışıyor mu?

BAYRAMDA EFT YAPILIR MI?

EFT işlemleri resmi tatillerde beklemeye alınıyor. Resmi tatil sonrasında EFT işlemleri gerçekleştiriliyor.

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Bugün bankalar açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar açık? 31 Temmuz bayramın ilk günü bankalar çalışıyor mu?
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