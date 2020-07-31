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'de kamyonet evin bahçesine girdi: 1 ölü

'in Ödemiş ilçesinde 55 yaşındaki kadın, evinin bahçesine giren kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AA
Giriş Tarihi: 31.7.2020 14:21 Son Güncelleme: 31.7.2020 14:36 ABONE OL
İzmir'de kamyonet evin bahçesine girdi: 1 ölü

Bademli Mahallesi'nden ilçe merkezine seyreden İbrahim K. (65) idaresindeki 35 ZGY 23 plakalı kamyonet, Üçcevizler Küme Evleri mevkisinde yoldan çıkarak Adnan Öykenli'ye ait evin bahçesine girdi.

İzmir'de kamyonet evin bahçesine girdi: 1 ölü

Bu sırada evinin bahçesinde bulunan Saliha Öykenli, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

İzmir'de kamyonet evin bahçesine girdi: 1 ölü

YARALI KADIN YOLDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekibince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İzmir'de kamyonet evin bahçesine girdi: 1 ölü

Bademli Mahallesi Muhtarı Ahmet Baş, kazanın, Saliha Öykenli'nin elini yıkamak için bahçeye çıktığı sırada meydana geldiğini söyledi.

Öykenli'nin komşusu Selim Karataş da kaza yerine koştuğunu, komşusunu yaralı halde gördüğünü anlattı.

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İzmir'de kamyonet evin bahçesine girdi: 1 ölü
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