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Kurban Bayramı mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın! Resimli, uzun, kısa ve anlamı ! Eşe, dosta, akrabaya, eşe bayram tebriği

Camilerin ibadete kapalı olduğu, sokağa çıkma yasağının uygulandığı alışık olmadığı bir bayramı geride bırakan vatandaşlar için bu yıl Kurban Bayramı’nın önemi büyük. Aileleri ile hasret gidermek, kabristan ziyareti yapmak için hazırlanan Müslümanlar, ile de yüz yüze görüşemediği yakınlarının bayramını kutlamak istiyor. En güzel resimli, uzun, kısa ve anlamlı bayram mesajları ile sevdiklerinize selam gönderebilirsiniz. Kurban Bayramı mesajları ile sevdiklerinizin yüzünde tebessüm ulaştırmak için doğru yerdesiniz. İşte yeni Kurban Bayramı mesajları…

Giriş Tarihi: 31.7.2020 08:26 ABONE OL
Kurban Bayramı mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın! Resimli, uzun, kısa ve anlamı bayram mesajları! Eşe, dosta, akrabaya, eşe bayram tebriği

İslam alemi, mübarek günlerden birine daha ulaşmanın huzurunu yaşarken bayram coşkusunu Kurban Bayramı mesajları ve sözleri aracılığıyla sevdikleriyle paylaşıyor. Bu yıl 31 Temmuz tarihine denk gelen Kurban Bayramı 4 gün sürecek. Salgın sebebiyle geride bıraktığımız Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçiren vatandaşlar için bu bayram ayrı bir önem taşıyor. Birlik ve beraberlik içerisinde geçecek Kurban Bayramı'nda camiler dolup taşacak, ibadetler eda edilecek. Yüz yüze bayramlaşma merasimi yapamayanlar tarafından ve sözleri araştırılıyor. Resimli, uzun, kısa ve anlamlı Cuma ve bayram mesajları ve kutlama sözleri ile sevdiklerinizi tebessüm ettirebilir, bayram heyecanını birlikte yaşayabilirsiniz. İşte ''İyi Bayramlar'' ve ''Bayramınız Mübarek Olsun'' temalı bayram mesajları ve kutlama sözleri!

BAYRAM MESAJLARI 2020

Kurban Bayramı mesajları ve sözleri ile ilgili paylaşımlar başladı. Bu mutlu günde sevdiklerini unutmamak ve onları mutlu etmek isteyenler bayram mesajı araştırmalarına başladı. Resimli bayram mesajları ile tüm yakınlarınıza güzel dileklerinizi ileterek bayramını kutlayabilirsiniz.

KURBAN BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ

Anneye, babaya, akrabaya, arkadaşa gönderebileceğiniz birbirinden güzel bayram mesajı seçenekleri aşağıda yer alıyor. Kısa, uzun iyi bayramlar mesajlarını Whatsapp, Facebook, Instagram veya diğer sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz.

Kurban Bayramı mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın! Resimli, uzun, kısa ve anlamı bayram mesajları! Eşe, dosta, akrabaya, eşe bayram tebriği

Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle... Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu güzel bayram coşkusunun ülkemize, milletimize, İslam âlemine, tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Allah'tan temenni ediyorum.

Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler; selam, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Bayramın sizin, milletimiz ve ülkemiz için huzur, barış ve mutluluğa vesile olmasını temenni ederim

Kurban Bayramı mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın! Resimli, uzun, kısa ve anlamı bayram mesajları! Eşe, dosta, akrabaya, eşe bayram tebriği

Mübarek Kurban Bayramı'nı can-ı gönülden kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Kurban Bayramı'nın ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dilerim. Bayramınız mübarek olsun.

Kurban Bayramı mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın! Resimli, uzun, kısa ve anlamı bayram mesajları! Eşe, dosta, akrabaya, eşe bayram tebriği

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz.

Kurban Bayramı mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın! Resimli, uzun, kısa ve anlamı bayram mesajları! Eşe, dosta, akrabaya, eşe bayram tebriği

Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun.. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle kurban bayramınız mübarek olsun.

Kurban Bayramı mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın! Resimli, uzun, kısa ve anlamı bayram mesajları! Eşe, dosta, akrabaya, eşe bayram tebriği

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle.

Kurban Bayramı mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın! Resimli, uzun, kısa ve anlamı bayram mesajları! Eşe, dosta, akrabaya, eşe bayram tebriği

Bayramınız mübarek olsun...

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Kurban Bayramı mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın! Resimli, uzun, kısa ve anlamı bayram mesajları! Eşe, dosta, akrabaya, eşe bayram tebriği
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