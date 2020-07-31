Son dakika haberi: Bursa’da mide bulandıran olay! Cinsel istismar mağduru Gamzenur konuştu: “Yardım etmek istemiştim…”

6 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşen olayın ardından Yunus Emre Ç., tutuksuz olarak yargılanıyor. Sosyal medyadan olayı duyuran Gamzenur A., kalabalık alanlara karışamadığını, hayata dair umutlarının hedeflerinin yok olduğunu, geceleri uyku dahil uyuyamadığını ifade ediyor. Olayın faili Yunus Emre Ç ise Gamze'yi zorlamadığını birlikte eve geldiklerini, birlikte olduklarını söyledi. Son dakika bilgisine göre duruşma 4 Kasım'da görülecek.

Olay, 6 Kasım 2019 tarihinde merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Gamzenur A., yaya olarak evine giderken yolda yaralı Yunus Emre Ç.'yi gördü. Gamzenur A., kendisinden yardım isteyen Yunus Emre Ç.'yi yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Hastaneden çıktıktan sonra Yunus Emre Ç. ile Gamzenur A. bir süre birlikte yürüyüp, sohbet etti. Yunus Emre Ç. evinin önüne geldiğinde, iddiaya göre Gamzenur A.'yı ağzını kapatıp, sürükleyerek içeriye götürdü.