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Bayram sabahı : Bir kişi öldü

Giriş Tarihi: 1.8.2020 ABONE OL
Adıyaman'da, bayram sabahı iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Kahta ilçesine bağlı Gölgeli köyünde iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan mermi Ali Karataş'a isabet etti. Ağır yaralanan Karataş, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ali Karataş, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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Bayram sabahı silahlı kavga: Bir kişi öldü
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