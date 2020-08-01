Emniyete pet şişeli saldırı! O şahıs yargılanacak

Vatan Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasının önünden geçerken polislere pet şişe fırlatarak tehditler savuran genç adam yargılanıyor. Olay, 26 Haziran 2017 günü meydana geldi. 33 yaşındaki İsmail G.,olay günü Vatan caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasının önünden geçiyordu. Kapıda duran polisleri görünce elindeki pet şişeyi fırlatıp 'Hepiniz gebereceksiniz' şeklinde tehditler savurmaya başladı. Polisler tarafından gözaltına alınan genç adam, ekonomik sıkıntılardan dolayı bunalımda olduğunu dikkat çekmek amacıyla böyle bir eylem yaptığını anlattı.

EMNİYET ÖNÜNDE TEHDİTLER SAVURDU

Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Genç adamın tehditlerine maruz kalan polis memurları İsmail G.'yi affetmeyince olayla ilgili iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede İsmail G'nin suç işleme kastıyla tek bir eylemde birden fazla memurun hayatına yönelik bir saldırıda bulunacağından bahisle tehdit suçunu işlediği kaydedildi. 2 yıla kadar hapsi istenen genç adam, Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanıyor.

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