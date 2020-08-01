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’te korkutan yangın! Herkes seferber oldu...

Olay yerine sevk edilen 71 personel ve 33 araçtan oluşan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürülürken, soğutma çalışmalarının ise devam ettiği vurgulandı. Yangının çıktığı noktada tedbir amaçlı sağlık ekipleri de hazır bekletilirken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ise yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

İHA
Giriş Tarihi: 1.8.2020 14:54 Son Güncelleme: 1.8.2020 15:01 ABONE OL
Gaziantep’te korkutan yangın! Herkes seferber oldu...

"KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALDIK"

Yangın söndürme çalışmaları ile ilgili bilgi veren Orman İşletmeleri Bölge Müdürü Köksal Kaya, "Sabah saatlerinde Dülük Baba ormanlarında bir yangın başladı. Yangın ihbarını alır almaz ekiplerimiz olaya 6 arazöz, bir adet dözer ve 20 araçla müdahale etti ve kısa sürede yangını kontrol altına aldık.

Gaziantep’te korkutan yangın! Herkes seferber oldu...

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Şuanda da soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın örtü yangını şeklinde başlamış ve büyük ağaçlar bu yangından çok zarar görmedi. Biz de ekip olarak kısa sürede kontrol altına aldık. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar da bize çok yardım etti.

Gaziantep’te korkutan yangın! Herkes seferber oldu...

Yangınlar konusunda vatandaşlarımızın duyarlı ve dikkatli olması lazım. Çıkış sebebine yönelik araştırmalar da devam ediyor ama büyük ihtimalle ot yangınından buraya sıçrama ihtimali var" diye konuştu.

Gaziantep’te korkutan yangın! Herkes seferber oldu...

Yangının çıkış sebebi ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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Gaziantep’te korkutan yangın! Herkes seferber oldu...
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