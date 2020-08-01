Gaziantep’te korkutan yangın! Herkes seferber oldu...

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Şuanda da soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın örtü yangını şeklinde başlamış ve büyük ağaçlar bu yangından çok zarar görmedi. Biz de ekip olarak kısa sürede kontrol altına aldık. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar da bize çok yardım etti.