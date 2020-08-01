Gemiden düştü, cesedi iki ay sonra bulundu

KKTC'de askerliğini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönerken askeri gemiden düşen Servet Altın'ın cansız bedeni 2 ay sonra bulundu. Gemiye binerken babasını arayıp, "İlk olarak kimsesiz çocuklara hediye alacağım" dediği öğrenilen Altın, Kütahya'da toprağa verildi. Kütahya'da 30 Ağustos mahallesinde yaşayan 26 yaşındaki Servet Altın, vatani görevini yapmak için KKTC'ye gitmişti. Koronavirüs salgını nedeniyle terhisi ertelenen ve 30 Mayıs'ta askerliği biten Altın, Türkiye'ye dönmek için aynı gün diğer askerlerle birlikte askeri gemiye bindirildi. Kıbrıs açıklarında ilerleyen gemiden denize düştüğü belirlenen gencin bulunması için arama çalışmaları yapılmış ancak sonuç alınamamıştı. Talihsiz gencin cansız bedenini balıkçılar buldu.