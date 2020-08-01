Son dakika: Bu bitkiye dokunan yanıyor! Tam 73 bin TL cezası var...

Bahsettiğim gibi nesli tehlike altında olan türler kategorisinde yer aldığı için Çevre Kanunu'nun ilgili maddesince biyoçeşitliliği tahrip etmekten büyük bir idari cezası yaptırımı var. Bu senenin güncellenmiş fiyatı ile yaklaşık 73 bin lira gibi bir para cezası var. Bunun için bu bitkilere vatandaşlarımızın zarar vermemesi, tahrip etmemesi için ben bu vesileyle tekrar uyarmak istiyorum. Bu konudaki hassasiyetlerinden dolayı da bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.