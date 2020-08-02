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40 saat sonra bulundu! boğa iki genci hastanelik etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bayramın birinci günü kaçan boğa, yaklaşık 40 saat sonra ormanlık alanda kıstırıldı. Kovalamaca sırasında yoldan geçen seyir halindeki motosikletli iki gence çarparak yaralayan boğa, uzun uğraşlar sonucu yakalandı.

DHA
Giriş Tarihi: 2.8.2020 10:16 Son Güncelleme: 2.8.2020 10:23 ABONE OL
40 saat sonra bulundu! Kurbanlık boğa iki genci hastanelik etti

Olay, İnegöl ilçesine bağlı kırsal Fevziye Mahallesi'nde meydana geldi. 7 kişinin ortaklaşa aldığı boğa, bayramın ilk günü saat 09.00 sıralarında sahiplerinin elinden kaçtı.

40 saat sonra bulundu! Kurbanlık boğa iki genci hastanelik etti

Sahipleri, ormanlık alana kaçan hayvanı yakalamak istese de başarılı olamadı. Akşam saatlerine doğru tamamen gözden kaybolan boğayı arama çalışmaları ikinci günde de devam etti.

40 saat sonra bulundu! Kurbanlık boğa iki genci hastanelik etti

Mahalleye 5 kilometre uzaklıkta rastlanılan boğa, vatandaşları görünce yeniden kaçmaya başladı ve o esnada ormanlık alandaki motosikletli gençlere çarptı.

40 saat sonra bulundu! Kurbanlık boğa iki genci hastanelik etti

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletteki sürücü Sezer Ak (20) ve Hüseyin Sarı (20) yaralandı. Yaralılar, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

40 saat sonra bulundu! Kurbanlık boğa iki genci hastanelik etti

Boğa, 40 saatlik aranın ardından ormanlık alanda yakalandı. Boğanın kesim işlemi de ormanlık alanda gerçekleştirildi.

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40 saat sonra bulundu! Kurbanlık boğa iki genci hastanelik etti
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