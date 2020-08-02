Çipli genetik koruma tesisi

Türkiye'nin dünya çapında tanınan kangal köpeğinin ırkının ve genetiğinin korunması amacıyla hayata geçirilen proje sürüyor. 160 bin m2'lik alan içinde temeli atılan proje sayesinde, Sivas'ı dünyaya daha iyi tanıtacaklarını belirten Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Cesareti, zekası ve güçlü önsezileriyle Anadolu insanının can dostu kangal köpeklerini çip teknolojisiyle koruma altına alıyoruz" dedi. Bakanlığın himayesinde, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN)'ın "Cazibe Destekleme Programı" kapsamında, 2021'de açılması planlanan merkezde her yıl tescilli 400 safkan Kangal köpeği üretilecek. Projeyle, Sivas merkeze bağlı Çelebiler Köyü Meraküm mevkiinde 43 dönümlük arazi üzerine Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi kurulacak. 7 milyon lira bütçeli projenin maliyetinin yüzde 75'ini ORAN karşılayacak. Merkezin en önemli fonksiyonu, safkan Kangal köpeklerinin üretilmesi ve genlerinin korunması olacak. Yetiştirilen köpekler, deri altına takılacak çiple takip edilecek.