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Çocuğa çarpmamak için refüje çarpıp devrilen otomobil sürücüsü yaralandı

’da önüne çıkan çocuğa çarpmamak için manevra yapan sürücü, otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 2.8.2020 15:59 ABONE OL
Çocuğa çarpmamak için refüje çarpıp devrilen otomobil sürücüsü yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Erseven Mahallesi İpekyol Caddesi üzerinde yaşandı. Önüne aniden çıkan çocuğa çarpmamak için kullandığı 16 BJA 90 plakalı otomobiliyle manevra yapan sürücü, refüje çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle devrilen otomobilin sürücüsü yaralanırken çocuk ise olaydan yara almadan kurtuldu. Yaralı, çevredeki vatandaşlar tarafından çıkartılarak olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Çocuğa çarpmamak için refüje çarpıp devrilen otomobil sürücüsü yaralandı
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