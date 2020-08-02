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Hırsızlık zanlıların cesareti “pes” dedirtti

’ta bir evden hırsızlık olayını gerçekleştiren zanlıların cesaretleri pes dedirtti. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde hırsızlardan birinin gündüz vakti ikinci katta bulunan eve tırmandığı görüldü. Bir başka zanlı ise gözetleme görevini üstlendi.

İHA
Giriş Tarihi: 2.8.2020 15:36 ABONE OL
Hırsızlık zanlıların cesareti “pes” dedirtti

Olay, 20 Temmuz günü Mecidiye Mahallesi Tuğrakeş İsmail Hakkı Sokak üzerinde bulunan bir binanın ikinci katında yaşandı. İkametgahtan hırsızlık ihbarı alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, sokak üzerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan incelemelerde hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların S.U. (39) ve A.S. (18) olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede S.U.'nun 3 adet evden hırsızlık, 1 adet otodan hırsızlık, 1 adet oto hırsızlığı ve birçok suçtan kaydı olduğu görüldü. A.S.'nin ise 6 adet evden hırsızlık, 3 adet yağma ve birçok suçtan suç kaydı olduğu öğrenildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yakalanan her iki zanlı da çıkarılan mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Hırsızlık zanlıların cesareti “pes” dedirtti
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