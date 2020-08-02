SON DAKİKA HABERİ! Canice öldürülen Pınar Gültekin’in babasından flaş iddia!

Muğla'da 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in canice öldürülmesi olayına ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 16 Temmuz tarihinde kaybolmasının ardından 5 gün sonra bedeni yakılmış ve üzerine beton dökülmüş şekilde varil içerisinde cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin'in acılı babası Sıddık Gültekin tarafından flaş bir iddia ortaya atıldı. Kızının öldürülmesi olayında o kişiden şüphelendiklerini belirten baba Gültekin, dikkat çeken detayları da anlattı.

SON DAKİKA: PINAR GÜLTEKİN'İN BABASINDAN FLAŞ İDDİA! "ÇIKSIN ANLATSIN…"

Yürek yakan cinayetin ardından, Pınar Gültekin'in acılı babası Sıddık Gültekin tarafından yapılan açıklamadan son dakika ayrıntıları şöyle;