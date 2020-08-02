Son dakika haberler: Bir anda gözden kayboldu! Çok geçmeden kahreden haber geldi! Yürekleri dağlayan detay...

Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde, ailesi ve arkadaşlarıyla Ahmetler Kanyonu'na giden Abdulmuttalip Şaşmaz, serinlemek için girdiği suda gözden kayboldu. Ailesi ve arkadaşları yaptıkları aramalara rağmen Şaşmaz'ı bulamayınca 112 Acil'den yardım istedi.