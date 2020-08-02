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Son dakika haberler: Bir anda gözden kayboldu! Çok geçmeden kahreden haber geldi! Yürekleri dağlayan detay...

Son dakika haberine göre; 'nın Manavgat ilçesindeki Ahmetler Kanyonu'na giren genç bir anda gözden kayboldu. 22 yaşındaki Abdulmuttalip Şaşmaz'ı kurtarması için SAK ve 112 ekiplerine haber verildi. Ekipler süratle olay yerine gelerek aramalara başladı. Çok geçmeden kahreden haber geldi. Şaşmaz'ın cansız bedeni karaya çıkarıldı. 22 yaşındaki gencin bu yıl üniversiteden mezun olduğu öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 2.8.2020 12:12 Son Güncelleme: 2.8.2020 12:16 ABONE OL
Son dakika haberler: Bir anda gözden kayboldu! Çok geçmeden kahreden haber geldi! Yürekleri dağlayan detay...

'nın Manavgat ilçesindeki Ahmetler Kanyonu'na serinlemek için giren Abdulmuttalip Şaşmaz (22) boğularak, hayatını kaybetti.

Son dakika haberler: Bir anda gözden kayboldu! Çok geçmeden kahreden haber geldi! Yürekleri dağlayan detay...

Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde, ailesi ve arkadaşlarıyla Ahmetler Kanyonu'na giden Abdulmuttalip Şaşmaz, serinlemek için girdiği suda gözden kayboldu. Ailesi ve arkadaşları yaptıkları aramalara rağmen Şaşmaz'ı bulamayınca 112 Acil'den yardım istedi.

Son dakika haberler: Bir anda gözden kayboldu! Çok geçmeden kahreden haber geldi! Yürekleri dağlayan detay...

Bölgeye, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. SAK timi tarafından suda yapılan aramada Abdulmuttalip Şaşmaz'ın cansız bedeni bulundu.

Son dakika haberler: Bir anda gözden kayboldu! Çok geçmeden kahreden haber geldi! Yürekleri dağlayan detay...

Bu yıl üniversiteden mezun olduğu öğrenilen Şaşmaz'ın bugün Manavgat'ın Kızıldağ Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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Son dakika haberler: Bir anda gözden kayboldu! Çok geçmeden kahreden haber geldi! Yürekleri dağlayan detay...
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