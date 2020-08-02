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: Şanlıurfa'da akılalmaz görüntü! Hayvanı kesim alanına böyle götürdüler! Sosyal medyada tepki yağıyor...

haberi: Kurban Bayramı'nın gelmesi ile birçok vatandaş ibadetini hassasiyet ile yerine getiriyor. Zaman zaman istenmeyen görüntüler de ortaya çıkıyor. O görüntülerden biri de Şanlıurfa'dan geldi. Bir kişi, hayvanı kesim alanına dozer ile ayağından asılı şekilde götürdü. Eziyet görüntüleri sosyal medyada büyük tepki gördü. İşte akılalmaz görüntüler ve haberin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 2.8.2020 11:44 Son Güncelleme: 2.8.2020 11:53 ABONE OL
Son dakika: Şanlıurfa'da akılalmaz görüntü. Hayvanı kesim alanına böyle götürdüler! Sosyal medyada tepki yağıyor...

Şanlıurfa'da, dananın kesim alanına tek ayağından iş makinesine asılı götürüldüğü anların yer aldığı video, sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Son dakika: Şanlıurfa'da akılalmaz görüntü. Hayvanı kesim alanına böyle götürdüler! Sosyal medyada tepki yağıyor...

Karaköprü ilçesine bağlı Şenevler Mahallesi'nde, Kurban Bayramı'nın ilk günü dananın kesim alanına götürülmesinde iş makinesi kullanıldı. Arka ayağından iple iş makinesinin kepçesine bağlanan hayvan, havaya kaldırılarak metrelerce götürüldü.

Son dakika: Şanlıurfa'da akılalmaz görüntü. Hayvanı kesim alanına böyle götürdüler! Sosyal medyada tepki yağıyor...

Daha sonra dana, kesim yeri olarak belirlenen pazar alanında kasap tarafından kesildi. Hayvanın iş makinesi ile götürülme görüntüleri ise paylaşıldığı sosyal medyada tepki topladı.

Son dakika: Şanlıurfa'da akılalmaz görüntü. Hayvanı kesim alanına böyle götürdüler! Sosyal medyada tepki yağıyor...

Sosyal medya üzerinden yorum yapanlar, hayvana kesime götürürken eziyet edildiğini belirterek, sorumlularının cezalandırılmasını istedi.

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Son dakika: Şanlıurfa'da akılalmaz görüntü! Hayvanı kesim alanına böyle götürdüler! Sosyal medyada tepki yağıyor...
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