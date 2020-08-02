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: Ünlü profesörün cansız bedenini suyun üzerinde buldular! Kalp krizi mi, boğulma mı?

: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 'in cansız bedeni suyun üzerinde bulundu. Öner'in Ilıca Plajı'nda denize girdikten sonra ne yaşadığı henüz bilinmiyor. Vatandaşların çabasıyla sudan çıkarılan Öner tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, 5 yıl önce bir kalp krizi geçirdiği belirtiliyor.

İHA
Giriş Tarihi: 2.8.2020 12:35 Son Güncelleme: 2.8.2020 12:44 ABONE OL
Son dakika: Ünlü profesörün cansız bedenini suyun üzerinde buldular! Kalp krizi mi, boğulma mı?

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. , Çeşme'de girdiği denizde hayatını kaybetti.

Son dakika: Ünlü profesörün cansız bedenini suyun üzerinde buldular! Kalp krizi mi, boğulma mı?

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Ilıca Plajı'na giden Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 'in bir süre sonra suda hareketsiz şekilde yattığı tespit edildi. Vatandaşların çabasıyla sudan çıkartılan Öner, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika: Ünlü profesörün cansız bedenini suyun üzerinde buldular! Kalp krizi mi, boğulma mı?

Prof. Dr. , müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Öner'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Prof. Dr. Öner'in yaklaşık 5 yıl önce bir kalp rahatsızlığı geçirdiği öğrenildi.

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Son dakika: Ünlü profesörün cansız bedenini suyun üzerinde buldular! Kalp krizi mi, boğulma mı?
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