Sosyal mesafe uyarılı gösteri

Antalya'da balerin iki arkadaş Sevim Yıldız ve Cemre İpek Velioğlu, koronavirüs salgını önlemek için uyulması gereken ancak vatandaşların son dönemde ihmal ettiği sosyal mesafeye uyulmasına ve maske takılmasına dikkat çekmek için ilginç bir yol seçti. Konyaaltı ilçesinde sahili tepeden gören noktadaki Varyantlar bölgesine gelen iki arkadaş, burada mini bir bale gösterisi yaparak, vatandaşlardan sosyal mesafe ve maske kuralına uymalarını istedi. Yıldız ve Velioğlu, "Bu hastalığın aşısı yok. Koronavirüsten korunmanın tek yolu maske ve mesafeye uymaktır. İnsanların daha duyarlı olmalarına dikkat çekmek amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdik" dedi.