Taksim’de değnekçi terörü

Kız kardeşi ve yeğeniyle birlikte Taksim'e gezmeye gelen Volkan Hacısüleymanoğlu'ndan, cadde üzerine park ettiği otomobilinden indiği sırada yanına gelen Kenan S. isimli değnekçi, park parası istedi. İddiaya göre, kendisini cadde üzerindeki bir otelin park görevlisi olarak tanıtan değnekçi, Hacısüleymanoğlu'nun kız kardeşinin, park parası karşılığında makbuz istemesi nedeniyle küfür etti. Bunun üzerine değnekçi ile Hacısüleymanoğlu arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kenan S. ve yanındaki iki arkadaşının bıçaklı saldırısına uğrayan Hacısüleymonoğlu, yüzünün sol tarafı ve kalbinin üzerine iki bıçak darbesi almasına rağmen kaçan değnekçilerin peşlerine düştü. "Oflu İsmail" olarak tanınan İsmail Hacısüleymanoğlu'nun akrabası olduğu öğrenilen Volkan Hacısüleymanoğlu, saldırganları yakalayamayınca otomobilini almak için geri döndü. Aracına binip saldırganları kovalamaya devam eden yaralıyı inşaat çalışanları hastaneye gitmesi için ikna etti. Apar-topar hastaneye kaldırılan Hacısüleymanoğlu'nun durumunun iyi olduğu ifade edildi. Polis, bıçağı kullandığı belirlenen Kenan S.'yi suç aletiyle birlikte yakalayıp gözaltına aldı.