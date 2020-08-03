Anne ve oğul genç kıza kabusu yaşattı

İstanbul Fatih'te bir kahve içmek için buluştuğu arkadaşı tarafından cinsel saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç kızın hayatı bir anda kâbusa dönüştü. Cinsel istismara uğradığı 31 yaşındaki adam ile dini nikahla evlendirilen genç kız, düğün sonrası defalarca kez bıçakla tehdit edilerek istismara uğradığını anlattı. Mağdurun beyanları ardından şüpheli ve ona destek olan annesi hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 17 yaşındaki mağdur E.B.'nin ifadesine yer verildi.

ANNESİ YANLARINA GELİP EVE GEÇTİLER

Mağdur genç kız ifadesinde, 31 yaşındaki şüpheli Aykut A. ile arkadaş olduğunu, 4 Ocak günü kendisine kahve içmek istediğini söylediğini, arabası ile kendisini Bağcılar'a götürdüğünü kaydetti. Bu sırada Aykut A.'nın annesi şüpheli Kadriye T.'nin yanlarına geldiğini, Aykut'un eve gitmesi gerektiğini söyleyip kafeden kalktıklarını belirtti.

KAPIYI KİLİTLEYİP SALDIRDI

Şüpheli Aykut'un evden eşyasını alacağını söyleyerek birlikte eve gittiklerini, bir süre sonra Aykut'un yanına gelerek kendisini sevdiğini söylediğini ve evlenmek istediğini belirttiğini anlattı. Bu sırada şüphelinin evin kapısını kilitlediğini ve telefonunu elinden aldığını, kendisini tehditle alıkoyarak bir süre sonra da cinsel saldırıda bulunduğunu kaydetti. Bu sırada Aykut'a karşı koyamadığını ifade etti.

BIÇAKLI TEHDİT VE İSTİSMAR

Bir süre sonra ailelerinin görüştüğünü, kendisine gelinlik giydirilip dini nikâh ile birlikte düğün yaptıklarını, aynı gece şüpheli Aykut'un kendisine şiddet uyguladığını, bıçakla tehdit ettiğini, şüpheli Aykut'un yanında kaldığı süre içerisinde birden fazla cinsel saldırıda bulunduğunu kaydetti. Şüpheli Aykut ile ona yardımcı olan annesi Kadriye T.'den davacı ve şikayetçi olduğunu ifade etti.

İddianamede, şüpheli anne Kadriye T.'nin savunmasında iddiaları kabul etmediği, genç kız ve ailesinin rızası ile imam nikahı kıydıklarını, nişan ve düğün yaptıklarını ileri sürdüğü yer aldı.

Şüpheli Aykut A. da savunmasında iddiaları kabul etmedi, mağdur ile imam nikâhlı eş olduklarını, yaşını büyük sandığını, mağduru alıkoymadığını iddia etti.

AĞIR CEZADA YARGILANACAKLAR

İddianamede, şüpheliler tarafından dosyaya ibraz edilen fotoğraflarda mağdurun nişan ve düğüne ait, birlikte ya da aile bireyleri ile çekilmiş, zorlamaya ilişkin herhangi bir görüntü bulunmayan, mağdurun mutlu ve sevinçli göründüğüne ilişkin kareler olduğu kaydedildi. Ancak mağdurun suç tarihi itibariyle 16 yaş 11 aylık olduğu, 18 yaşından küçük olduğu, nitelikli cinsel saldırıların zorla ve birden fazla meydana geldiğini iddia ettiği kaydedildi.

Savcılık, şüpheli Aykut A.'nın 'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı', 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Bıçakla Tehdit' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Şüphelinin annesi Kadriye T.'nin de Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' ve 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarına 'katıldığı' gerekçesiyle cezalandırılmasını istedi. Anne ve oğul ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.



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