BİM 4-7 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğunda dev indirim! Bu haftanın BİM aktüel ürünler listesi yayında!

Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayınlandı. Yiyecek ve içecek ürünlerinden elekrik elektronik aletlerine, vücut ve banyo setlerinden mutfak araç gereçlerine kadar pek çok ürün raflarda yerini alacak. Vatandaşlar bu bağlamda; BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var sorusuna yanıt arıyor. Haberimizin içerisinden BİM 4 - 7 Ağustos aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz.
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan indirimli ürünler için haberimizin içerisinden BİM 4 - 7 Ağustos aktüel kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz.
Salı günü satışta olacak ürünlerin yer aldığı kataloğun ilk sayfasında kişisel bakım ürünleri ağırlıkta yer alıyor.
Duş jeli, sıvı saç kremi, saç bakım şampuanı, peeling, banyo kesesi, yüz masaj aleti, yüz kesesi, vücut parfümü, katı sabun, makyaj aksesuarı, asetonsuz oje çıkarıcı, tarak ve maskaranın da bulunduğu listede ayrıca çeşitli kolye ve vücut süsü de yer alıyor.
Aktüel kataloğun ikinci sayfasında ise çeşitli içecekler yer alıyor. Çilek, frambuaz, mandalina, ahududu, karışık meyve ve frambuaz limon gibi gazozlar satışta olacak.
Yine soğuk çay, filtre kahve, kahve aromalı maden suyu, soğuk kahve, antep fıstığı, yer fıstığı, kavrulmuş fındık, Hindistan cevizi sütü, şeftali nektarı, laktozsuz probiyotik içecek ve pipet de satışta olacak.
Zafer
Çilek Aromalı Gazoz
• 6x200 ml
Bodrum
Mandalin Aromalı Gazoz
• 6x250 ml
Niğde
Frambuaz Aromalı Gazoz
• 6x250 ml
Can Karışık Meyve Aromalı Gazoz
• 6x250 ml
Simbat
Kavrulmuş Fındık
• 500 g