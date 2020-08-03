Bugün bankalar açık mı kapalı mı? 3 Ağustos 2020 Bayramın son günü bugün bankalar açık mı? EFT ve Havale yapılıyor mu?

Kurban Bayramı'nın son günü bugün idrak edilecek. Henüz bayram tatili devam ederken vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren banka işlemlerini halletmek istiyorlar. Hem haftanın ilk günü hem de bayramın son günü olması dolayısıyla bankalar açık mı sorusunun yanıtı da bu bağlamda merak edilir hale geldi. Peki; 3 Ağustos Bayramın son günü bankalar açık mı? EFT ve Havale yapılıyor mu?
Ülkemizde faaliyet gösteren bankaların tamamı 4 günlük Kurban Bayramı boyunca çalışmayacaktır. Bundan dolayı bankacılık işlemleri bayram sonuna kadar yapılamayacaktır.
BANKA VE BORSALAR AÇIK MI?
Bugün Kurban Bayramı'nın 4. günü ve tatil devam ediyor. Bu nedenle banka, PTT ve borsalar açılmayacak. Tüm resmi ve özel kurumlar 4 Ağustos Salı günü işlem yapacak. Bu nedenle EFT de yapılamayacak.
2020 KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN?