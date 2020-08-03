İstanbul’da 2 ilçede uyuşturucu operasyonu! 5 tutuklama...

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 30 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında Sancaktepe ve Kağıthane ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul’da 2 ilçede uyuşturucu operasyonu | Video

Yapılan aramalarda; 5 kilo 140 gram skunk, 83 gram toz esrar, 46 adet alüminyum folyo içerisinde daralı ağırlığı 39 gram gelen ot esrar, 1adet kurusıkı tabanca, 1 adet alüminyum folyo rulosu, 2 adet cep telefonu, 28.050 Dolar, 36.155 TL para ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden 5'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.