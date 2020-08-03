İstenmeyen kız çocuğuna babasından şantaj davası

atv'de yayınlanan "Esra Erol'da" programına Nisan 2018'de babasını bulmak için katılan Hülya Koç'un hayat hikâyesi izleyenleri gözyaşlarına boğmuştu. İstenmeyen kız çocuğu, babasını program sayesinde 10 dakika içinde bulmuştu. Herdem Yalçın- Muammer Demirbüken çiftinin dini nikâhlı evliliğinden dünyaya gelen Hülya Koç, babasının kendilerini 3 aylıkken kız çocuğu olduğu için terk ettiğini söylemişti. Anneanne ve dedesiyle büyüyen Koç, onların vefatından sonra yengesi ve dayısıyla yaşamını sürdürdüğünü dile getirdi. Koç, en büyük isteğinin hiç tanımadığı babasına bir kez olsun sarılmak olduğunu duyurdu. Esra Erol, Hülya Koç'un babasının sesini ilk kez duymasını sağlamıştı. Baba, Muammer Demirbüken canlı yayında tüm bilgileri doğruladı ancak "Şu an konuşamıyorum, camideyim" diyerek telefonu kapattı. Kocaeli Darıca'da eşi Özcan Koç ile birlikte yaşayan Hülya Koç, 29 yıl sonra bulduğu babası ile çok geçmeden mahkemelik oldu. İstanbul'da yaşayan baba, kızı ve damadını kendisini rahatsız edip şantaj yaptıkları iddiasıyla savcılığa şikayet etti. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından Hülya Koç ve kocası Özcan Koç hakkında "'Kişilerin Huzur ve Sukununu bozmak ve Şantaj' suçlarından 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle 14 Şubat'ta Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Demirbüken'in iddianemeye giren ifadelerine göre, Hülya Koç, kendisini nüfusana alması için baskı yaptığını ve bunu yapmazsa hakkı olduğunu iddia ettiği malları kendisine vermesini, vermediği takdirde Esra Erol'un programına çıkarak kendisini rezil edeceğini söylüyordu.