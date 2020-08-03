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Son dakika: 'de kurallara uymayan mekanlar 15 gün süreyle kapatıldı

Son dakika haberi... 'in ilçesinde 6 işletme yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 15 gün süreyle kapatıldı.

AA
Giriş Tarihi: 4.8.2020 00:09 Son Güncelleme: 4.8.2020 00:15 ABONE OL
Son dakika: Çeşme'de kurallara uymayan mekanlar 15 gün süreyle kapatıldı

Alınan bilgiye göre, ilgili birimlerce yapılan denetimlerde sosyal mesafe kurallarına uymayan kafeterya, lokanta ve eğlence mekanlarıyla ilgili tutanak tutuldu.

Bu kapsamda İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için haklarında 4 ve üstü tutanak tutulan 6 işletmenin 15 gün süreyle kapatılmasına karar verildi.

Bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşanan ilçede bugün, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği maske ve sosyal mesafe denetimlerinde de 116 kişi ile 32 işletmeye ceza uygulanmıştı.

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Son dakika: Çeşme'de kurallara uymayan mekanlar 15 gün süreyle kapatıldı
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