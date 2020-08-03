Sosyal mesafe nerede!

Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla eğlence mekanlarının geçici olarak kapatılması sonrası gece kulübüne çevrilen yatlardaki partiler tüm hızıyla devam ediyor. Salgına rağmen ne maske takan ne de sosyal mesafeye uyan onlarca kişi "pes" dedirtti. Adeta virüse meydan okunan partiler kameralara yansıdı. Virüse adeta meydan okuyan onlarca kişi, o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. İstanbul Silivri'de Florya'daki güney ve Küçükçekmece'deki Menekşe plajlarında görenleri dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı.Büyükada ise kelimenin tam anlamıyla faciaydı. Bayramda adaya akın edenler gerek motor iskeleleri önünde gerek adaya indikten sonra maalesef virüs tehlikesini unuttuklarını kanıtlayan görüntüler verdi. Sağlık Bakan Fahrettin Koca birkaç gündür Türkiye'nin farklı noktalarından yansıyan ve salgında tehlike çanları çaldıran görüntüler için attığı tweet'le "Birinci dalga sahile indi. Tatilde dikkatli olalım" uyarısında bulundu.