Online Süper Loto nasıl oynanır? Milli Piyango internetten online Süper Loto ekranı!

Yeni adıyla Çılgın Sayısal Loto yani Süper Loto artık Türkiye'de ilk defa internetten oynanacak. Kullanıcılar online olarak anında oynayıp kazanma şansı elde edecekler. Her ay aralarına 2-3 yeni oyun katılacak olan yeni online Kazı Kazan oyunu ile Türkiye'de bir ilk yaşanacak, herkesin oyun zevkine uygun oyun bulmak mümkün olacak. Peki; Süper Loto online nasıl oynanır? Milli Piyango internetten online Süper Loto ekranı!
İşte detaylar...
KAZI KAZAN OYUNLARI TÜRKİYE'DE İLK DEFA İNTERNETTE OLACAK
Yeni Kazı Kazan Oyunları 15 farklı oyun ile online olarak millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasında oyun severlerle buluşacak. Kullanıcılar online olarak anında oynayıp anından kazanırken, toplamda 1.2 Milyon TL ortalama büyük ikramiye kazanma şansını yakalayabilecekler.
Her ay aralarına 2-3 yeni oyun katılacak olan yeni online Kazı Kazan oyunu ile Türkiye'de bir ilk yaşanacak, herkesin oyun zevkine uygun oyun bulmak mümkün olacak.
7-24 PARA ÇEKİP GÖNDERİLEBİLECEK
Kullanıcılar Milli Piyango'nun yeni internet sitesinden ve mobil uygulamasından diledikleri zaman online oyun oynayabilecek, QR kodla sorgulama yapabilecek, 7-24 para çekip gönderebilecek, tüm sonuçlara tek bir yerden ulaşabilecek. Ayrıca favori rakamları ile Milli Piyango biletini oluşturup satın alabilecek, yeni adı ile Çılgın Sayısal Loto'da kuponunu oluşturup artan ikramiye için şansını deneyecek, Süper Loto'da artan kazanma şansı ile kuponunu oluşturacak ve 15 farklı Kazı Kazan oyununu online oynayabilecek.