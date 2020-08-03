Taksim’de değnekçilik yapan şahıs yakalandı

Adli işlem yapılması için Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Karaköy Polis Merkezi Amirliğine teslim edilen şahsa taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak ve Karayolu yapısı üzerine araç veya yaya trafiğini güçleştirecek, tehlikeye sokacak yada engel oluşturacak hareketlerde bulunmak maddelerine istinaden toplamda 6 adet idari cezai işlem uygulandı.