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’de değnekçilik yapan şahıs yakalandı

Beyoğlu'nda vatandaşlardan park ücreti alan bir değnekçi yakalandı! Park ücreti alırken kameralara yansıyan değnekçinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

İHA
Giriş Tarihi: 3.8.2020 17:35 Son Güncelleme: 3.8.2020 17:41 ABONE OL
Taksim’de değnekçilik yapan şahıs yakalandı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, 'de değnekçilik yaparak vatandaşlara yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri ilçede yürüttükleri çalışmada vatandaşlardan park ücreti adı altında para Aşkın A. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Taksim’de değnekçilik yapan şahıs yakalandı

Adli işlem yapılması için Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Karaköy Polis Merkezi Amirliğine teslim edilen şahsa taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak ve Karayolu yapısı üzerine araç veya yaya trafiğini güçleştirecek, tehlikeye sokacak yada engel oluşturacak hareketlerde bulunmak maddelerine istinaden toplamda 6 adet idari cezai işlem uygulandı.

Taksim’de değnekçilik yapan şahıs yakalandı

Öre yandan, polis ekipleri vatandaşlardan park ücreti alırken kameralara yansıyan değnekçinin yakalanması için ise çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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Taksim’de değnekçilik yapan şahıs yakalandı
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