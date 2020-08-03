Teşrik tekbiri ne zaman bitiyor? Teşrik tekbirleri ne zamana kadar getirilecek?

Teşrik tekbirleri, her Kurban Bayramı olduğu gibi bu bayramda da merak konusu oldu. İlk defa teşrik tekbiri getirecek olanlar ya da bilgilerini tazelemek isteyen vatandaşlar, teşrik tekbiri ne zaman getirilir, ne zaman bitecek sorularının yanıtını araştırıyor. Bu başlık hakkında teşrik tekbiri ile ilgili detaylar yer alıyor.
TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLAR/SONA ERER?
Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirilir.
Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).
TEŞRİK TEKBİRİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE ANLAMI
"Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd"
"Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur".