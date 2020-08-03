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ne zaman bitiyor? Teşrik tekbirleri ne zamana kadar getirilecek?

’nda son gün gelinmesiyle birlikte vatandaşlar teşrik tekbirlerinin ne zamana kadar getirileceğini araştırmaya başladı. Peki, ne zaman bitiyor? İşte, Kurban Bayramı’nda namaz sonrası getirilen teşrik tekbiri hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 3.8.2020 10:36 ABONE OL
Teşrik tekbiri ne zaman bitiyor? Teşrik tekbirleri ne zamana kadar getirilecek?

Teşrik tekbirleri, her olduğu gibi bu bayramda da merak konusu oldu. İlk defa getirecek olanlar ya da bilgilerini tazelemek isteyen vatandaşlar, teşrik tekbiri ne zaman getirilir, ne zaman bitecek sorularının yanıtını araştırıyor. Bu başlık hakkında teşrik tekbiri ile ilgili detaylar yer alıyor.

TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLAR/SONA ERER?

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirilir.

Teşrik tekbiri ne zaman bitiyor? Teşrik tekbirleri ne zamana kadar getirilecek?

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).

Teşrik tekbiri ne zaman bitiyor? Teşrik tekbirleri ne zamana kadar getirilecek?

TEŞRİK TEKBİRİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE ANLAMI

"Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd"

"Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur".

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Teşrik tekbiri ne zaman bitiyor? Teşrik tekbirleri ne zamana kadar getirilecek?
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