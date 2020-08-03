Teşrik tekbiri ne zaman bitiyor? Teşrik tekbirleri ne zamana kadar getirilecek?

Teşrik tekbirleri, her Kurban Bayramı olduğu gibi bu bayramda da merak konusu oldu. İlk defa teşrik tekbiri getirecek olanlar ya da bilgilerini tazelemek isteyen vatandaşlar, teşrik tekbiri ne zaman getirilir, ne zaman bitecek sorularının yanıtını araştırıyor. Bu başlık hakkında teşrik tekbiri ile ilgili detaylar yer alıyor.

TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLAR/SONA ERER?

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirilir.