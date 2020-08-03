Türk bilim insanı dünya listesinde

ABD'deki Stanford Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen "Dünyanın en etkili bilim insanları" listesinde, vücuttaki kimyasal stresi ölçen yerli ve milli tanı kitini geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Özcan Erel, tıp alanında en üst sıralarda yer aldı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Bölümü Öğretim Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Biyokimya Merkez Laboravutarı Sorumlusu Prof. Dr. Erel şunları söyledi:* Çalışma ile tüm bilim alanlarında dünyadaki en etkin 100 bin bilim insanının çalışmaları ve faaliyetleri ölçülüyor. Listeye Türkiye'den tüm alanlardan 196 bilim insanı girdi. Bunun 30'unu tıp alanından bilim insanları oluşturdu. Tıp alanında da en yüksek sıralamada ismim yer aldı.* Bugüne kadar 436 uluslararası alanda tam metin olarak makalem yayımlandı. Bu çalışmaların 10'u somut ürünlere çevrildi. Ürünler yerli milli olarak üretildi ve şu anda 25 ülkeye ihraç ediliyor. Bu ürünlerden biri, dünyada ilk ve tek olan 'oksidatif stres' diye isimlendirilen, vücuttaki kimyasal stresi ölçen bir test kiti. Böyle bir kitin dünyada bir örneği yoktu, bunu yerli ve milli kaynaklarla geliştirdik, icat ettik, yayımladık, ürüne dönüştürdük.