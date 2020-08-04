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Atlı pandemi ekibi başkentten yollara düştü

TARIK YILMAZ TARIK YILMAZ
Giriş Tarihi: 4.8.2020 ABONE OL
Atlı pandemi ekibi başkentten yollara düştü
Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı atlı ekipler, Yozgat Emniyet Müdürlüğü ile ortak proje kapsamında KOVİD-19 konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla harekete geçti. Yozgat'a giden ekip mesire alanlarında devriye görevi yaparak vatandaşları sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımı konusunda uyardı. Yozgat Emniyet Müdürü Murat Esertürk daha önce sürücülere yönelik hayata geçirilen "Kırmızı düdük" projesinin koronavirüsle mücadelede de uygulanması için çocuklara kırmızı düdük dağıttklarını söyledi.
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Atlı pandemi ekibi başkentten yollara düştü
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