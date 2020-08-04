Bayrak hassasiyeti takdir topladı

AdanaEmniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen dron destekli operasyonda adım adım takip edilen ve `Şenler Çetesi olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 uzun namlulu silah ile 7 tabanca ele geçirildi. 20 adresten biri olan evin damında arama yapan bir polis memuru briket taşlar ile büyük bakır bir tencerenin arasına atılmış Türk bayrağını gördü. Polis, taşların arasından aldığı Türk bayrağını katlayıp ekip aracına götürdü. Dronun kaydettiği görüntülerdeki polisin bu davranışı ekip arkadaşlarınca takdir topladı.