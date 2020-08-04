Giriş Tarihi: 4.8.2020 16:28Son Güncelleme: 4.8.2020 16:29ABONE OL
Edremit Körfezi'nde botla devriye görevi yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaran ekibini yunuslar takip etmeye başladı. İlginç görüntüler oluşturan yunusları, ekipler de cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri, yunusları sık sık gördüklerini belirterek, devriye sırasında karaya 50 metre mesafe kalana kadar yunusların kendilerini takip ettiklerini söyledi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Cankurtaranlara eşlik eden yunuslar kameraya yansıdı