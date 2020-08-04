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Cankurtaranlara eşlik eden yunuslar kameraya yansıdı

'in ilçesinde, denizde devriye görevi yapan cankurtaran ekiplerine, yunuslar eşlik etti. O anlar, cankurtaran ekiplerince cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA
Giriş Tarihi: 4.8.2020 16:28 Son Güncelleme: 4.8.2020 16:29 ABONE OL
Cankurtaranlara eşlik eden yunuslar kamerada

Körfezi'nde botla devriye görevi yapan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaran ekibini yunuslar takip etmeye başladı. İlginç görüntüler oluşturan yunusları, ekipler de cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Cankurtaranlara eşlik eden yunuslar kamerada

Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri, yunusları sık sık gördüklerini belirterek, devriye sırasında karaya 50 metre mesafe kalana kadar yunusların kendilerini takip ettiklerini söyledi.

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Cankurtaranlara eşlik eden yunuslar kameraya yansıdı
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